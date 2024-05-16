Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей

Певец Лепс заявил, что не смог повлиять на решение детей об обучении за границей
Певец Григорий Лепс признался в беседе с NEWS.ru, что был против обучения своих детей за границей.
Лепс считает, что его дети могут всему научиться в России. Однако, несмотря на его позицию, дочери получают образование за рубежом. Артист объяснил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. По словам певца, плюс такого обучения в том, что дети смогут привезти знания из-за рубежа домой.
«Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучения за границей», — заявил исполнитель.
В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.
В мае 2024-го Лепс признался, что задумывается об еще одном ребенке.
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