Анна Плетнева запретила отцу своей дочери общаться с ребенком

Певице Анне Плетневой пришлось принять непростое решение в личной жизни. Дочь Варвара от ее бывшего избранника больше не общается со своим родным отцом, а до определенного времени и не знала, что он у нее есть. Об этом экс-солистка группы «Лицей» рассказала в проекте «вМесте».

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Плетнева родила Варвару в начале 2000-х годов. Но с отцом девочки были тяжелые отношения: он был абьюзером с нестабильной психикой, утверждает певица. Долгое время артистка терпела происходящее, потому что жалела избранника. Осознание, что с этим пора заканчивать, пришло к Плетневой, когда Варвара подросла и начала видеть все страсти в доме.

— Тогда я поняла, что у меня просто нет выбора. А до этого терпела, уговаривала себя. Женщины же долго живут с теми, кто их бьет, насилует, издевается над ними… Сейчас я понимаю, что это была не моя жизнь. Вот такие были адские отношения, — рассказала певица.

Плетнева решилась на перемены. Она встретила надежного спутника жизни, бизнесмена Кирилла Сырова. Ему артистка родила еще двоих детей — дочь Марию и сына Кирилла. Мужчина принял Варвару как родную дочь, а Плетнева запретила настоящему отцу девочки общаться с ней. Певица уверяет, что ее дочь росла в полноценной семье. Плетнева считает, что настоящим отцом считается тот, кто растил ребенка и был с ним с раннего возраста.

Артистка также поделилась секретом крепких отношений. Со своим мужем Кириллом она вместе уже 18 лет.