Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

Популярный российский блогер Алексей Жидковский заявил, что его друзья, уехавшие в США, были разочарованы страной. Подробностями он поделился в эфире шоу «Света вокруг Света», запись которого доступна на YouTube.

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Жидковский рассказал, что многие его друзья считали, что жизнь в США точно такая же, как в фильмах.

«Мы все всегда думали, что в Америке все прям так супер», — отметил он.

Однако, по словам блогера, вскоре после переезда в Соединенные Штаты его близкие знакомые испытали разочарование.

«Моя подруга, которая живет в Манхэттене (район Нью-Йорка — прим. «Ленты.ру») с людьми, работающими на телеканале CNN, говорит: "Леш, начинается зима, включают отопление и по всему дому бегут крысы. Я выхожу [из квартиры], я переживаю за себя. Я не могу понять, что может со мной произойти. Я не чувствую себя супербезопасно"», — отметил блогер.

Ранее Жидковский раскрыл отношение к россиянам в Европе. Блогер сообщил, что побывал во Франции, Греции и Испании и нигде не заметил негативного отношения к гражданам России.