Стало известно о крупном долге Шнурова перед налоговой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил от налоговой службы уведомление о долге на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в настоящее время Сергей Шнуров владеет только одним ИП, основной вид деятельности которого - исполнительское искусство. При том, что ранее на артиста были записаны еще шесть ООО, но Шнуров их покинул.

«На днях Шнурову пришла весточка от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля», - утверждает Mash.

Ранее глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы в отношении фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По мнению истца, своими действиями Шнуров пропагандирует асоциальный образ жизни и неуважение к обществу.

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А в сентябре 2023 года Шнуров вынужден был принести официальные извинения зрителям за отмену концерта в Лужниках, которую организатор «Артлайф» объяснил «независящими от него причинами». Музыкант отметил, что намерен обратиться с судебным иском, и пообещал перечислить на депозитный счет суда «всю сумму вознаграждения группировки «Ленинград», включая и его личное. По его словам, это должно компенсировать расходы организаторам и зрителям, если будет доказано, что концерт отменен не по вине «Артлайф».