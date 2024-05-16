Айза рассказала о насилии со стороны Анохина

Блогер Айза-Лилуна Ай в откровенной беседе призналась, что пережила домашнее насилие со стороны бывшего мужа Дмитрия Анохина.

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С момента громкого расставания в 2020 году они оставили обиды и начали общаться на доброй ноте. В своих социальных сетях Айза показывала как Анохин приходит к ней в гости, чтобы увидеться с сыном Элвисом. Блогер сообщила, что хотела наладить отношения с бывшем мужем ради ребенка, но все закончилось скандалом. Анохин позволил себе проявить насилие в сторону старшего сына.

Конфликт произошел из-за некрасивого высказывания Анохина в сторону старшего сына Айзы Сэма. Вместо того, чтобы поздравить его с победой на олимпиаде по математике он начал унижать парня.

Бывший муж Айзы говорил Сэму, что он дурак, манипулятор и врун. Айза вступилась за сына, а Анохин заткнул пальцами уши. Блогер среагировала и вытащила пальцы из ушей, за это Анохин замахнулся на Айзу рукой и поцарапал ее.

— Он схватил меня и оторвал губу от десны, прямо снял кусок кожи до мяса. У меня просто кровища. Все это при детях! И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня, защищая, — говорила Айза в интервью на YouTube-канале.

Айза прокомментировала раздвоение личности рэпера Гуфа, которое напугало его экс-супругу Юлию Королеву с ребенком. Бывшая жена музыканта выразила сочувствие женщине и беспокойство за ментальное состояние детей. Однако больше всего ее беспокоит безвыходное положение рэпера.