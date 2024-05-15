Телеведущая Виктория Боня объяснила, почему вернулась в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам телеведущей, она поняла, как важно оставаться со своей страной «в сложный период». Помимо этого Боня заявила, что ради того, чтобы остаться в России, она даже отказалась от предложения представителя Forbes Monaco.

«Я уехала 12 лет назад, я наоборот приехала. Посмотрите, я здесь. Вообще, я поняла, как это важно в сложный период быть со своей страной, поддерживать ее. Мне писал представитель Forbes Monaco, мол, Виктория, вы не хотите… я отказала! Для меня важно быть со своей страной. Потому что это дело принципа, дело чести», — заявила телеведущая.

Боня также добавила, что отказалась от своей традиции посещать Каннский кинофестиваль. Впрочем, телеведущая рассчитывает посетить мероприятие в будущем.

Ранее Боня заявила, что планирует сделать дочери российский паспорт.