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Волочкова снялась топлес на пляже в ответ на критику хейтеров

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась топлес на пляже. Пикантный снимок, сделанный предположительно на Мальдивах, она опубликовала в своем Telegram-канале.

Волочкова снялась топлес на пляже
© globallookpress.com

На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала спиной к камере в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», — отметила артистка в подписи под фото.

Ранее Волочкова рассказала, что выключает комментарии под публикациями с тем, чтобы дать возможность подписчикам отдохнуть.

Артистка пояснила, что хейтерам следует жить своей жизнью и устраивать пересуды на своих страничках в соцсетях.

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова
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