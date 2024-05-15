Волочкова снялась топлес на пляже в ответ на критику хейтеров
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась топлес на пляже. Пикантный снимок, сделанный предположительно на Мальдивах, она опубликовала в своем Telegram-канале.
На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала спиной к камере в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.
«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», — отметила артистка в подписи под фото.
Ранее Волочкова рассказала, что выключает комментарии под публикациями с тем, чтобы дать возможность подписчикам отдохнуть.
Артистка пояснила, что хейтерам следует жить своей жизнью и устраивать пересуды на своих страничках в соцсетях.
Рамблер: главные новости