Бузова рассказала о просьбах петь под фонограмму

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала, что на съемках телевизионных передач артистов просят подготовить фонограмму. Делается это, чтобы зритель слышал качественный звук.

Исполнительница хита WIFI добавила, что музыкантов просят подготовить версию песни с музыкой и вокалом.

«Голос всегда идет со звуком, и истинное наслаждение получает мой директор и звукорежиссер, потому что он слышит все, каждый мой вдох и выдох», — добавила Бузова в беседе с порталом «Страсти».

Ранее Звук Медиа сделало подборку лучших песен Ольги Бузовой.