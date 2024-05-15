Слава высказалась о задержании хирургов в клинике Хайдарова

Певица Слава прокомментировала задержание двух хирургов в клинике Тимура Хайдарова. Она поделилась своим мнением о ситуации с корреспондентом сайта «Страсти» на мероприятии Ольги Бузовой, в честь 20-летия на ТВ.

© Passion.ru

Исполнительница хита «Попутчица» вместе с Любовью Успенской была замешана в скандальной истории с участием звездного хирурга Тимура Хайдарова. На днях выяснилось, что клиника хирурга опечатана, а двое врачей задержаны. Все случилось после загадочной смерти продюсера Петра Гаврилова.

Журналисты пообщались с певицей Славой, которая обвиняла Хайдарова в том, что он испортил ей грудь. Она была пациенткой и осталась недовольна хирургическим вмешательством. К ней присоединились другие женщины с похожими историями.

Слава высказалась о ситуации с задержанием.

«Конечно, это неприятная история. Я не могу о ней говорить, если честно. Мне это нервную систему подорвало очень сильно и здоровье. Этим сейчас занимаются профессиональные люди и слава Богу, что они этим занимаются, и делают все правильно», – заявила артистка.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова примерила образ 20-летней давности из «Дома-2» и парик блондинки. Она призналась, что именно такой ее запомнила вся страна.