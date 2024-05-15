Shaman получил премию Минобороны

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) получил премии от Минобороны России за исполнение патриотических песен. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Награждение состоялось в Театре российской армии. SHAMAN получил премию в номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.

«Получение премии Минобороны за достижения в области культуры — это еще одно доказательство, что я как музыкант делаю свое дело с полной отдачей и нахожусь своем месте. Только так я буду работать и дальше», — прокомментировал награду певец.

Он отметил, что верит, что его творчество «помогает сегодня ребятам на передовой» и выразил уверенность, что они «скоро вернутся с победой».