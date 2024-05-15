Жена Петросяна Татьяна Брухунова ударилась головой во время поездки в такси. Об этом она поделилась в своих соцсетях.

Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях о том, что чуть не попала в аварию. Жена Евгения Петросяна ехала к врачу на такси, как вдруг водитель едва не сбил проходивших мимо людей. По словам Брухуновой, таксист слишком поздно нажал на тормоз.

«Сейчас чуть Богу душу не отдала, вот честное слово. Таксист практически наехал на пешеходов. Он затормозил в полуметре от них», — рассказала она.

Брухунова добавила, что из-за резкого маневра водителя ударилась головой о сиденье.

«Я влетела лбом в впереди стоящее кресло. Это было ужасно! Не то чтобы мне больно, просто я стрессанула», — призналась она.

Жена Евгения Петросяна не стала обращаться к медикам, так как не получила значительных травм.