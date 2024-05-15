Сын Виктора Цоя выпустил клип с архивными кадрами, снятыми отцом

Архивные кадры 1989-1990 годов, снятые на камеру культовым музыкантом Виктором Цоем, легли в основу нового клипа (18+). Сын певца выпустил видео на песню "Часть меня (которой нет)".

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"Мне кажется, что тут сочетание текста, клипа и партнера по коллаборации говорят ну настолько уже сами за себя, что что-то еще объяснять просто неприлично. Могу только сказать, что в какой-то момент оно все сошлось у меня в голове: о чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры", - рассказал Александр Цой "Нашему радио".

На кадрах - сам Виктор, еще маленький Саша, певица Джоанна Стингрей и Юрий Каспарян. "Юрий тоже сказал, что только когда он увидел клип, у него сложился пазл: почему это было сделано и о чем", - отметил Александр Цой.

Песня вошла в альбом "Основан на реальных событиях", выпущенный Александром Цоем в 2023 году.