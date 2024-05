Рэпер Big Daddy Kane назвал J. Cole лучшим автором текстов эпохи

Влиятельный хип-хоп-артист, экс-участник группы «Juice Crew» Big Daddy Kane заявил, что рэпер J. Cole лучше как текстовик, чем Дрейк или Кендрик Ламар.

© Звук

В программе The Art of Dialogue на вопрос, чью сторону занимает исполнитель в бифе Ламара и Дрейка, Big Daddy Kane ответил, что «больше фанат J. Cole» и считает его лучшим в написании лирики сегодня.

Музыкант также заметил, что потерял интерес к битве Дриззи и Кендрика из-за неприятного поведения фанатов в связи с этим.

Вражда рэперов началась с трека Like That из недавнего релиза «WE DON’T TRUST YOU» Metro Boomin и Future. В нем Ламар проходится по Дрейку и J. Cole. Затем артисты выпустили еще несколько диссов друг на друга и остановились на песне The Heart Part 6 американца. В своей апрельской композиции «7 Minute Drill» J. Cole тоже нападал на Кендрика, но позже удалил трек со стримингов.