Бенни Бланко признался, что планирует завести детей с Селеной Гомес

Ничто так не подталкивает на серьезный шаг в новых отношениях, как кардинальные перемены в личной жизни экс-возлюбленных. Вот и Селена Гомес на фоне беременности жены ее экс-бойфренда Джастина Бибера одной ногой уже в семейной жизни. По крайней мере, именно на это указывают слова ее нынешнего избранника Бенни Бланко.

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В свежем интервью музыкальный продюсер признался, что отношения с Селеной становятся все серьезнее, и он даже задумывается об их совместном будущем. Более того, следующей своей большой целью Бенни считает появление детей. «Это моя следующая цель на штрафной. У меня много крестников, у меня куча племянников. Это мое, мне нравится быть рядом с детьми!» — выпалил Бланко.

Любопытно, что сказала бы на это певица, будь она рядом, ведь судя по ее огромному количеству проектов, с материнством она планирует подзатянуть. Впрочем, учитывая, как счастлива она рядом с Бенни Бланко, ничего удивительного, если совсем скоро пара и впрямь выведет роман на кардинально новый уровень.

Кстати, совсем скоро возлюбленные отметят первую годовщину. По такому поводу Бенни даже вспомнил, каким было их первое свидание, и рассказал, как ему вообще живется в отношениях со знаменитой подружкой. «Это было безумно. Когда мы пошли на наше первое свидание, я даже не знал, что это свидание. Я помню, как сидел там, и она такая: "Ну, на это свидание я бы лучше надела что-нибудь другое", а я такой: "Что?! Мы на свидании?!" Я не знаю мира, где все могло бы быть лучше, чем здесь. Она самая крутая, самая милая. Она действительно как моя лучшая подруга. Мы можем смеяться весь чертов день. Она меня вдохновляет», — цитирует музыканта Daily Mail. Ну если это не любовь, то что?

Ранее появились подробности о реакции Селены Гомес на беременность Хейли Бибер.