Звезду «Уральских пельменей» обманул турецкий таксист

Известный комик и звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов вместе со своей супругой Ксенией стал жертвой таксиста в Стамбуле. Водитель нажился на туристах. Об этом в своей социальной сети рассказала сама Ксения.

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Пара приехала на отдых в Стамбул и в качестве средства передвижения выбрала такси компании Uber. Изначально стоимость поездки до нужной точки стоила 400 лир, это 1132 рубля, но, когда свердловчане прибыли в аэропорт, им пришлось заплатить совсем другую сумму.

«В самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 км. Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счетчик и вез нас 4,5 км двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать», – поделилась девушка.

Отметим, что 4000 лир в переводе на русскую валюту – это почти 12 тысяч рублей. Девушка предупредила своих подписчиков о бесчинствах, которые происходят в Турции.

За последнее время семья Дмитрия Соколова и он сам все чаще становятся героями новостей. Так, недавно комик оказался участником конфликта в екатеринбургском метро. Он вместе с товарищем шел по подземному переходу, но в какой-то момент подростки, которые проходили мимо, крикнули ему что-то вслед. Юморист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог удержаться от ссоры.