Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Российская Федерация будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии поездки в Пекин,

© eurovisionworld.com

Таким образом, глава РФ предложил альтернативу песенному конкурсу «Евровидение», трансляция которого впервые началась в 1956 году.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала мероприятие «похоронами Европы».

Объявлен победитель «Евровидения-2024»

Победителем «Евровидения» в 2024 году стал рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место заняли хип-хоп исполнительницы с Украины — Алёна Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).