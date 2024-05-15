Певец SHAMAN высказался об артистах, которые уехали из России
Певец SHAMAN высказался об артистах, которые уехали из России. Об этом сообщает aif.ru.
14 мая SHAMAN получил премию от Министерства обороны за «достижения в области культуры». Музыкант признался, что доволен наградой.
«Это ещё одно доказательство, что я как музыкант делаю своё дело с полной отдачей и нахожусь своём месте. Только так я буду работать и дальше», — заявил он.
Журналисты попросили Ярослава Дронова поделиться мнением об уехавших из России коллегах по сцене. Он рассказал, что никого не осуждает за принятое решение.
«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — признался он.
Артист также рассказал о новой песне «Черный ворон», которая вышла совсем недавно.
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