Киркоров кардинально сменил имидж

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с кардинально новым имиджем. Народный артист России опубликовал видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

57-летний Филипп Киркоров посетил светский ужин Рив Гош, на котором был представлен новый амбассадор парфюмерного бренда JusBox — Дима Билан. Народный артист России появился на публике с седым каре. Для мероприятия певец выбрал серый брючный костюм с жилеткой, белую рубашку, галстук и очки для зрения.

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Среди гостей также были Яна Рудковская, Ксения Собчак, Валерия, Ольга Бузова, Люся Чеботина и другие знаменитости.

Недавно в интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

14 мая звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что певцу Филиппу Киркорову вряд ли удастся взыскать с Любови Успенской 10 миллионов рублей. По словам Жорина, моральная компенсация в случае, если иск удовлетворят, будет меньше миллиона рублей.