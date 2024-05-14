В Будапеште перенесли на осень концерт группы "Би-2"

Концерт российской группы "Би-2", который был запланирован на 21 мая в Будапеште, перенесен на осень. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

"К сожалению, по причинам, не зависящим от группы, концерт в рамках Аллилуйя World Tour в Будапеште переносится на осень", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобретенные билеты действительны на новую дату концерта.