Популярный комик высказался о любви к Москве и нежелании ее покидать

Популярный стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян высказался о любви к Москве и нежелании ее покидать. Об этом он сказал, беседуя с блогером Амираном Сардаровым, соответствующее видео опубликовано на YouTube.

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«Я бы не уехал. Я *** как люблю Россию и Москву», — сказал Амарян. Он добавил, что Россия дала ему все возможности для развития.

Ранее комик назвал Москву одним из лучших городов мира. «Москва — очень, я не знаю, можно ли так сказать, толерантный город. Как по мне, это один из лучших городов в мире вообще. В плане жизни, комфорта я не видел городов лучше пока», — считает Амарян.

До этого известная актриса Полина Агуреева призналась в любви к прогулкам по «странным» местам Москвы.