Пугачева, Галкин* и Тиньков** посетили концерт «ДДТ» на Кипре

Певица Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин (признан иноагентом на территории России) и бизнесмен Олег Тиньков* (признан иноагентом на территории России) объединились в порыве ностальгии. Они послушали выступление группы «ДДТ» на Кипре и провели время вместе.

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Примадонна поделилась новостью о походе на концерт в социальных сетях. Певица написала, что вспоминала под песни легендарной музыкальной группы свою юность. Кроме того, Пугачева опубликовала видео, на котором исполняет вместе с мужем композиции ДДТ.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт «ДДТ» собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — написала Примадонна.

Через некоторое время звездная пара оказалась в гримерке у Юрия Шевчука. Там же находился уехавший из России Олег Тиньков**. После общения знаменитости сделали общее фото, которое тоже попало в Сеть.

Ранее артист Игорь Бутман признался в безразличии к Алле Пугачевой. Он назвал артистку ЖКП.

*признан иноагентом на территории России

**признан иногентом на территории России