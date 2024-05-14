Лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев) после его побега в США накануне призыва в армию. Об этом сообщает Mash со ссылкой на главу лейбла Юрия Киселева.

По его словам, после скандала с «голой» вечеринкой телеведущей Насти Ивлеевой, на которой рэпер присутствовал, лейбл поддерживал его материально и оплачивал адвоката, надеясь, что он исправится.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — сказал Киселев.

Ранее Vacio заявлял, что пойдет в армию, планируя отправиться на срочную службу в спецназ ВДВ. Он даже успел пройти медкомиссию и побриться налысо, но накануне ухода на службу он улетел в США. Свой поступок он объяснил малыми просмотрами на его последнем клипе на YouTube и давлением, которое ему не позволяет быть свободным.