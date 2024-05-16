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Дима Билан объяснил, почему не ходит к психологам: «Накрывало временами»

Певец Дима Билан в интервью «Телепрограмме» заявил, что предпочитает справляться с психологическими трудностями самостоятельно.

Билан объяснил, почему не ходит к психологам
© ТАСС
«Считаю, что справляться нужно самому. Но я ни в коем случае не против этой философии. Уверен, что психологи кому-то помогают. Мне же справляться помогают друзья, подруги», — пояснил Билан.

Артист также рассказал, что не самые счастливые романтические отношения стали для него благотворной почвой для написания песен. По словам Билана, в тот момент он переживал некоторые депрессивные эпизоды, но зато активно занимался творчеством.

«Были не совсем счастливые отношения. В эмоциональном плане они кормили меня много лет. Много музыки я написал именно на порохе тех прежних отношений. Впадал в депрессию. Накрывало временами», — резюмировал певец.

25 апреля Дима Билан обратился к Гузель Хасановой со сцены на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024». Он попросил победительницу проекта «Новая Фабрика звезд» подняться, обратившись к ней со словами: «Любовь моя». Затем знаменитости обнялись. Поклонники артиста заподозрили, что у звезд может быть роман.

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