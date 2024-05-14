«Икона патриотизма? Для меня это странно»: Кучера прошелся по SHAMAN

Актер и телеведущий Оскар Кучера в VK-шоу «Телега online» усомнился в том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) является «иконой патриотизма» в России. По его словам, настоящие патриоты — это герои, которые сражаются на фронте. Кучера также признался, что творчество SHAMAN ему не близко, но при этом он считает его хорошим артистом.

Если икона патриотизма SHAMAN, для меня это странно. Для меня икона патриотизма — бойцы на фронте, герои наши, а не музыканты. Мне творчество SHAMAN не близко, его манера, его внешний вид... Но я не говорю, что он плохой артист. У него фантастический голос. У него, наверное, нужные, правильные песни для сегодняшнего времени. Но останутся ли они в веках, как песни Виктора Цоя, я не уверен, — заявил Кучера в интервью.

Ранее певец Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, рассказал, что SHAMAN обманул его отца, руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева. По словам Киселева-младшего, исполнитель хита «Я русский» сначала согласился дать концерт в Донбассе, но в последний момент отказался по «надуманной причине».

SHAMAN навестил раненых бойцов СВО

Киселев-младший объяснил, что его отец, возглавляющий холдинг «Русская Медиагруппа», некоторое время назад предложил SHAMAN выступить на новых территориях РФ. Киселев отметил, что этот вопрос обсуждался с продюсером Виктором Дробышем, который продвигал Дронова. Певец добавил, что Дронов даже сам вызывался отправиться в поездку.