Сын Насти Заворотнюк, о котором мы не знаем? Анна Заворотнюк засветила своего тайного брата в блоге
Анна Заворотнюк — дочка актрисы, исполнившей главную роль в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк родила в свое время Аню и Майкла от Дмитрия Стрюкова, с которым отношения у нее разладились еще в первые годы жизни детей.
Порой от грубости и жестокости мужа было невозможно спрятаться и в конце концов она приняла совместное решение с детьми о том, что такая жизнь им не подходит. Анастасия ушла от Дмитрия, но после у того закрутились отношения с молодой девушкой Юной, ставшей впоследствии его женой и родившей ему сына Артема.
Ребенок сейчас поддерживает хорошие отношения со своими братом и сестрой по отцу. Майкл и Аня зовут его на все семейные праздники и стараются окружить заботой и любовью, а публика восхищается тем, что старшие смогли простить отца и наладить с ним отношения. Хотя, совершенно точно, брат с сестрой не забыли поведение родителя.
«Когда стали жить в другом доме, почему бы уже не наладить? Теперь ничего не угрожает и выросли давно», — написал в поддержку решения молодых людей один из пользователей сети.
Другой же выступил категорически против.
«Заворотнюк интервью давала и рассказывала в деталях, что вытворял этот Стрюков!! Как можно простить и с ним стоять на фото улыбаться даже?» — высказывался мужчина.