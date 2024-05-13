Мама Гарика Харламова отреагировала на новость о помолвке юмориста

Мама юмориста Гарика Харламова отреагировала на новость о том, что ее сын сделал предложение своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Наталья Игоревна опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В ролике мама Гарика Харламова была запечатлена в вечернем платье и с ярким макияжем. Женщина позировала на празднике.

«Я снова в статусе свекрови!» — подписала ролик Наталья Игоревна.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Катериной Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля появились слухи, что Харламов и Ковальчук разошлись. Однако недавно шоумен опроверг сплетни.

6 мая Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Накануне телеведущий рассказал, как сделал предложение актрисе.

Ранее Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с Аллой Пугачевой.