Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

Художник Никас Сафронов изменил завещание — он пересмотрел содержание документа и решил завещать свою роскошную квартиру государству. О желании оставить детей без значительной части наследства он рассказал в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1». Lenta.ru

По словам художника, он не оставит без поддержки детей, однако самое ценное оставит государству, чтобы оно не было растрачено. «Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — привел примеры он. Газета.Ru

Также он признался, что был озадачен скорым бракосочетанием наследника Дмитрия. Он женился во второй раз. runews24.ru

Никас Сафронов был дважды в официальном браке. У него есть шестеро детей от разных женщин. Двое из них проживают за границей, но живописец поддерживает с ними связь. Passion.ru