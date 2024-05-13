Лидер знаменитой рок-группы умер в 55 лет от рака мозга

Гитарист и основатель известной мексиканской рок-группы La Lupita Лино Нава скончался после нескольких лет сражения со страшной болезнью.

© Российская Газета

Как передают СМИ, причиной смерти 55-летнего рокера стал рак мозга. Артист умер в Мехико. Родные и коллеги печальную информацию подтвердили.

Диагноз был поставлен музыканту в 2019-м. Последовали химиотерапия, лучевая терапия и пять операций, в результате которых через два с половиной года болезнь отступила. Однако в апреле 2022-го случился рецидив - Нава был вынужден уйти со сцены прямо в разгар шоу, из-за резкого ухудшения состояния.

Лино Нава начал карьеру в 1988-м - в группе Raxas, проект La Lupita был создан тремя годами спустя. В 1992-м вышел первый альбом коллектива.