Полина Гагарина озвучила свое отношение к Елене Темниковой

Российская певица Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец на YouTube призналась, что не хотела бы соприкасаться с экс-участницей группы Serebro Еленой Темниковой. Исполнительница также назвала их прошлые отношения близкими, но ухудшившимися со временем.

© соцсети

Она мне могла позвонить, сказать: «Гагарина, я тебя так люблю», — вспоминает певица.

Исполнительница призналась, что некоторые песни Serebro ей нравились. Однако Гагарина сочла проект пошлым. При этом Темникова была вхожа в дом к коллеге по цеху, пока отношения не изменились.

Абсолютно не мой человек. Не тот человек, с которым бы я хотела соприкасаться, — сказала Гагарина.

Певица добавила, что Темниковой было очень тяжело работать в группе. Экс-участница, по словам Гагариной, страдала.

Певец Юрий Киселев ранее в эфире YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией поделился воспоминаниями о партнерстве с экс-возлюбленной Люсей Чеботиной. По словам артиста, это была дружба, которая переросла в отношения. Киселев назвал тот период очень приятным, отметив, что с Чеботиной он дружил и общался и у пары совпадали взгляды по многим вопросам. Киселев подчеркнул, что Чеботина ему очень много дала.