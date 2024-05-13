Гитарист Ричи Самбора жалеет, что не ушел из Bon Jovi раньше

Американский гитарист Ричи Самбора признался, что покинул бы группу Bon Jovi раньше, если бы мог вернуться в прошлое. По мнению музыканта, в то время фронтмен Джон Бон Джови уже хотел работать сольно.

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«Я мог бы уйти на пару альбомов раньше, потому что, думаю, Джон уже на самом деле не хотел играть в группе», — приводит слова рокера Loudwire.

Самбора отметил, что лидер Bon Jovi хотел строить сольную карьеру, как рок-певцы Брюс Спрингстин или Рик Спрингфилд.

Кроме того, гитарист раскритиковал свежий документальный фильм о группе «Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story» (2024), заявив, что он отражает видение лишь самого Бон Джови. По словам Самборы, он бы сократил ленту до двух часов (она состоит из четырех частей длиной больше часа) и все бы в ней изменил.

«Я не согласен со многими вещами там, но меня это не особо напрягает», — поделился музыкант.

Самбора покинул Bon Jovi в 2013 году «по семейным обстоятельствам» спустя 30 лет работы с коллективом. В прошлом году гитарист сообщил, что ведет переговоры о воссоединении с командой.

7 июня Bon Jovi выпустят 16-й студийный альбом Forever. Последний на данный момент лонгплей группы увидел свет в 2020-м и назывался в честь года собственного выхода.