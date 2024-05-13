Для телешоу "Светлаков+" придумали четырех новых персонажей

Возвращение подростка Славика, учительницы Снежаны Денисовны и вечного телезрителя Белякова - все это обещано в проекте "Светлаков+", который стартует на телеканале ТНТ 24 мая в 22:00.

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В авторском скетч-шоу Сергея Светлакова появятся Ирина Розанова, Демис Карибидис, Светлана Листова и другие актеры.

Скетчком "Светлаков+" вернет на экраны персонажей Сергея Светлакова из проекта "Наша Russia" и представит совершенно новых и созвучных времени героев популярного комика и актера. Поклонники Светлакова узнают, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога.

Специально для шоу Сергей Светлаков вместе со сценаристами и продюсерами студии SVERDЛOVSK Саидом Давдиевым и Максимом Лебедевым придумали четырех новых персонажей. Это блогер-путешественник и "выживальщик" Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России. Заблудившийся в собственном особняке чиновник, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть (ее сыграла актриса Ирина Розанова).

Пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис). И охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями. Блогеров в этих скетчах сыграли Влас Кропалов, Артемий Мильграм, Юля Беляева, Аслан Цаллати, Алиса Тарасенко и Карина Сингх.

Сергей Светлаков, автор, актер и продюсер:

"Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу "Наша Russia" и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля. Я люблю всех моих новых героев, мне кажется, что они уникальны. И я надеюсь, что зрители тоже их полюбят. Когда я стал не только актером, но автором проекта, градус ответственности для меня только вырос. Но меня это не пугает, а радует".

Демис Карибидис, актер и комик: