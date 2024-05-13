Харламов обругал журналистов за публикации о нем

Комик Гарик Харламов прокомментировал публикации в СМИ, в которых утверждалось, что заключить помолвку с актрисой Катериной Ковальчук его заставила мать. Пост на эту тему он разместил в своем Telegram-канале.

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«Какая лютая чушь. Вот как они это делают?» — высказался юморист о статьях в СМИ.

В своей публикации он также матом обругал представителей прессы, обозвав их идиотами.

Харламов пояснил, что журналисты ссылались на выпуск программы «Ты не поверишь!» на НТВ, в котором он якобы заявил о давлении матери. Однако юморист заверил, что давал интервью на тему своей семьи только в шоу «Кстати», и назвал публикации о заключении помолвки по требованию матери клеветой.

Харламов в начале мая спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Комик опубликовал видео, на котором показал кольцо на руке девушки. Позднее он рассказал в шоу «Кстати», что сделал Ковальчук предложение руки и сердца.

«Да, я сделал предложение своей Катюхе», — подтвердил он.

Перед этим, в феврале, юморист намекнул на расставание с Ковальчук. В шоу «Натальная карта» Харламов заявил, что у него нет девушки.