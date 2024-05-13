Певица Кристина Орбакайте «подрабатывает» зазывалой у сына Никиты Преснякова
Сын певицы Кристины Орбакайте и исполнителя Владимира Преснякова Никита Пресняков предпочел строить свою карьеру за границей. Однако дела у молодого исполнителя идут не так хорошо, как бы ему хотелось.
Накануне стало известно, что молодой человек собирается организовать концерт в честь своего 33-летия на сцене клуба в Сан-Франциско, где выступит с музыкальными хитами «нулевых».
Но желающих купить билет оказалось немного. Тогда Никита решил использовать рекламную акцию. Он объявил, что в честь Дня матери билеты на его шоу будут продаваться со скидкой в 20%.
Мать исполнителя Кристина Орбакайте, заслужившая известность, решила помочь сыну и опубликовала информацию о специальном предложении, подчеркнув, что оно будет действовать только в течение 3 дней.
Орбакайте предложила всем желающим воспользоваться возможностью попасть на шоу Никиты Преснякова.
Ранее внук Аллы Пугачёвой, певец Никита Пресняков пожаловался на цены в Нью-Йорке, куда он отправился кутить с друзьями.