Стало известно о падении доходов Меладзе после отъезда из России

Композитор Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей годового дохода после отъезда из России. О падении заработка артиста стало известно Telegram-каналу Mash.

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После закрытия ООО «Виагра» и продажи особняка на Рублевке единственным источником дохода композитора осталась компания «Меладзе мьюзик», занимающаяся организацией концертов. Ей также принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия.

За 2023 год компания Меладзе заработала 19 миллионов рублей, отметил источник. При этом лейбл «Первое музыкальное издательство», совладельцем которого является сестра композитора, заработал почти два миллиарда рублей.

Стало известно, сколько Константин Меладзе заработал в России после отъезда из страны

В мае 2022 года Меладзе переехал в Италию. По данным СМИ, композитор владеет недвижимостью недалеко от озера Гарда, у южного подножия Альп.