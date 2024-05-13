Прохор Шаляпин заявил, что поработал бы с Валей Карнавал и NLO

Певец Прохор Шаляпин поделился, что из молодых исполнителей ему нравятся интернет-звезда Валя Карнавал и группа NLO.

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Однако, по мнению артиста, молодежи не хватает образования.

«Мне очень нравится Валя Карнавал, группа NLO. Конечно, молодежи не хватает немножко образованности, каких-то базовых данных, но в принципе в молодости харизма берет свое. Я думаю, что ребята подтянутся и потом все упущенное узнают и освоят», — рассказал Шаляпин в беседе с Пятым каналом.

Певец добавил, что если у человека нет таланта, то неважно, насколько он образованный. А если талант есть, то стоит подтянуть и знания.

Ранее певица Маша Распутина заявила в беседе со Звук Медиа, что все молодые исполнители «прилизаны на одно лицо».