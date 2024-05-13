Звезде фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую перед спектаклем

Актрисе Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке вызвали скорую — выяснилось, что у нее резко подскочило давление.

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По словам коллег, такое с Теняковой происходит уже второй раз за два дня. Причиной служит сильное волнение. Прибывшие на вызов медики оказали народной артистке РФ необходимую помощь. Госпитализация актрисе не потребовалась.

Напомним, что 79-летняя Тенякова наиболее известна зрителю по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Актриса также снялась в картинах «Француз», «Отцы и дети», «Старшая сестра», «Зеленая карета» и других.

В 2015 году Тенякову госпитализировали во время репетиции спектакля «Юбилей ювелира» в МХТ имени Чехова. 17 января артистка почувствовала себя плохо — врачи решили забрать ее в больницу для обследования и уточнения диагноза. Через некоторое время она вернулась на сцену театра.