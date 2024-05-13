Пугачева отреагировала на слухи о рождении Лизы и Гарри

Сейчас публика часто озвучивает свои самые смелые мысли о том, кто же на самом деле помог Пугачевой стать матерью. Публика упорно не хочет верить в то, что однажды женщина заморозила свои яйцеклетки и действительно стала биологической мамой для Лизы и Гарри. Каких только не было версий в сети…

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Но самой интересной и шокирующей является версия о том, что Орбакайте поделилась своим биологическом материалом, чтобы Примадонна стала мамой посредством ее яйцеклетки. Да уж. Звучит как сюжет для фантастической книги, но есть люди, которые в это охотно верят, заявляя, что дети и вправду сильно похожи на Орбакайте. У Примадонны же на этот счет другое мнение.

Орбакайте заявила, что Пугачева решилась родить еще детей

Еще после рождения малышей она четко понимала, кто из детишек на кого больше смахивает. И про Кристину певица не сказала ни слова.

«Гарик — это вылитый Макс! А Лизочка, она похожа на меня, но на ту, которую вы не знаете. Образ Пугачевой совсем другой, а я помню себя в детстве. Но еще немножко она изредка смахивает на потрясающего человека: тетю Макса Иру. Царство ей небесное, удивительный была человек», — говорила она в старом интервью.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации