Стержаков признался в страхе стать обузой для семьи из-за рака

Актер Владимир Стержаков поделился воспоминаниями, как у него пропало желание возвращаться домой после диагностирования третьей стадии онкологического заболевания. Артист признался, что не хотел обременять супругу Аллу и детей, передает Пятый канал.

Быть мебелью… Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное, — поделился актер.

Стержаков также вспомнил, как ему впервые стало плохо. Актер начал играть спектакль с Маратом Башаровым и Ириной Медведевой. Тогда он почувствовал себя неважно. По словам артиста, он упал ровно через 18 минут после начала спектакля, смог «доползти» до кулис и попросил вызвать скорую помощь.

Актер отметил, что наставления матери сыграли с ним злую шутку. Женщина повидала за свою жизнь немало трудностей и всегда учила сына терпеть. В итоге впервые недуг дал о себе знать в 2016 году на том самом спектакле.

Медики, вспоминает актер, никак не могли дать четкие объяснения. Врачи ошибочно диагностировали четвертую стадию рака. Оказалось, что это была третья. Стержаков имел шанс на исцеление, но больше всего его тяготили мысли о близких, которым пришлось бы стать его сиделками.

Ранее ученые Швеции ранее выяснили, что ожирение может быть причиной четырех случаев рака из 10. Специалисты проводили соответствующие исследования в течение 45 лет.