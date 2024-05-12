Ирина Круг рассказала, какой видит жену сына

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга с раннего детства привила сыну любовь к музыке и творчеству. Сейчас 22-летний Александр занимается вокалом и мечтает о музыкальной карьере.

Ирина призналась, что переживает за сына. У него сейчас бурная личная жизнь, он достаточно завидный жених и вокруг него много девушек. Артистка поняла, что не готова знакомиться и выстраивать отношения с каждой из них, пишет портал vokrug.tv.

«Когда у Саши была самая первая девушка, мне она очень понравилась. Когда они расставались, я переживала, я их люблю, как своих, я не могу на это смотреть. Я ему сказала, чтобы он не приводил мне их. Вот когда соберется жениться, то пусть приводит», — сообщила певица.

Ирина озвучила свои мысли по поводу будущей невестки. Финансовый статус девушки и ее семьи не имеет значения, но вот хорошее образование должно быть непременно.

«Добрую, хозяйственную, умную надо точно, чтобы образование было, желательно два», —сказала Круг.

Поклонники отмечают, что молодой артист очень похож на своего отца. Александр говорит, что четыре года назад решил поменять фамилию, чтобы полностью соответствовать семье. Его мать Ирина Круг тоже выступает на сцене.