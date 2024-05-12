Сосо Павлиашвили заявил, что будет молиться за уехавших артистов

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с kp.ru заявил, что будет молиться за уехавших из России артистов.

«Ну, уехали и уехали. Я не думаю, что им сейчас живется лучше, они сами выбрали свое. А мы по-любому будем за них молиться», — заявил Павлиашвили.

Он также выразил мнение, что Россия слишком рано «открыла душу» западной цивилизации. Павлиашвили убежден, что Запад хочет «уничтожить православие» и «раздербанить Россию», столкнув лбом с Украиной. Исполнитель рассказал, что ему некомфортно жить в мире, где есть десятки гендеров.

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