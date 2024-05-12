Полина Гагарина объяснила, почему в свое время перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе. По словам певицы, это произошло из-за Веры Брежневой. Причину разрыва своего сотрудничества озвучил сам Меладзе, пишет gazeta.ru.

Полина в интервью с блогером Надеждой Стрелец сказала, что не хочет домысливать, по каким причинам ее коллега так себя повела. Подругами они никогда не были.

«Мы с ней (Брежневой – прим. ред.) никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично общаться и найти общий язык. Это часть моей профессии. Но там – нет. Я туда никогда не лезла. Я понимала, почему все это происходит. Мне было очень жаль только от того, что мы могли сделать (с Меладзе) вместе», — сказала Гагарина.

Ранее Полина Гагарина заявила, что отказала в сотрудничестве продюсеру Максиму Фадееву. Певица призналась, что еще в юном возрасте чувствовала, что с ним работать не надо.