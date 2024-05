Цена билетов на концерты Дженнифер Лопес упала до 10 долларов

Билеты на шоу певицы Дженнифер Лопес в рамках ее предстоящего тура This is Me... Now теперь продаются на сайтах-реселлерах всего за 10 долларов. Это дешевле, чем кепка из мерча исполнительницы.

Звезда столкнулась с чрезвычайно низкими продажами и уже отменила несколько выступлений. По данным Daily Mail, организатор Live Nation рекомендовал менеджеру Джей Ло Бенни Медине и вовсе отменить все 30 концертов, однако тот отказался.

«В Live Nation очень обеспокоены продажами билетов. Они не хотят, чтобы Джей чувствовала себя неловко, увидев пустые места на стадионах, на которых она собирается выступать. Но она слишком горделива, чтобы все отменить, так что будь что будет, они не смогут ее разубедить», — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия спроса на билеты Лопес обратилась за советом к коллегам, которым удалось устроить успешные гастроли, — Тейлор Свифт и Мадонне. Кроме того, артистка добавила в официальный анонс, что будет исполнять свои лучшие хиты. Тем не менее на площадках все еще много свободных мест, а тур стартует уже 26 июня.

По мнению экспертов, проблема состоит в неудачном маркетинге. Проект This Is Me... Now — а это не только тур, но и одноименные альбом и документалка — построен вокруг истории любви Дженнифер Лопес и ее мужа, актера Бена Аффлека, однако сейчас этот роман не так интересен аудитории, как был в нулевые.