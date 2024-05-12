Гагарина объяснила, почему воздерживалась от комментариев про развод

Полина Гагарина сообщила, что старалась избегать отвечать на вопросы по поводу своего развода с фотографом Дмитрием Исхаковым из-за дочери. Она хочет, чтобы их общая дочь не чувствовала напряженных отношений между родителями и знала, что ее любят и поддерживают и мама, и папа. Об этом она рассказала в интервью с блогером Надеждой Стрелец.

Как пишет gazeta.ru, даже в этом интервью Полина не стала обсуждать причины развода. Она только отметил, что расставание было тяжелым, экс-супруг не хотел ее отпускать.

В итоге им удалось сохранить ровные, спокойные отношения. Гагарина отметила, что Исхаков часто видится с дочерью.

«Дима как приходил домой в гости, так и ходит. Особенно когда я на гастролях или не дома. У нас будто смена караула», — сказала певица.

Исполнительница Полина Гагарина в последнее время усиленно готовилась к большому сольному концерту. Но постоянные нагрузки привели к тому, что организм артистки дал сбой.

В итоге утро праздничного 9 мая звезда встретила под капельницей.