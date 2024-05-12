Рудковская оценила «Евровидение»: «Мир сошел с ума»

Яна Рудковская поделилась своими впечатлениями от «Евровидения-24». Она призналась, что является большой поклонницей международного музыкального конкурса, пишет издание super.ru.

«Только истинные фанаты могли до двух ночи смотреть конкурс, в котором нас нет уже 3 года», — написала Яна в Телеграм-канале.

Продюсер считала, что победу должна была одержать Хорватия, на остальные призовые места были шансы у Израиля и Украины.

После объявление результатов оказалось, что она впервые за 20 лет не угадала победителя, а это «информация для размышления».

Объявлен победитель «Евровидения-2024»

«Парень из Швейцарии по имени Nemo в розовой юбочке и в белых колготах выиграл у наших с Саней (сын- прим.ред.) фаворитов — бруталов из Хорватии. Но я угадала из топ-3 две страны! Второе место все-таки у Хорватии — для нас эти ребята однозначно номер один, пусть не расстраиваются! Третье место у Украины. Итог — мир сошел с ума. Хотя парень и приятный, но точно не первый сегодня», - сообщила Рудковская.

Певец Nemo (Немо Меттлер) выступил на Евровидении с песней The Code, в которой соединяются рэп, оперная ария и электронная музыка. По словам исполнителя, эта композиция рассказывает о его пути к познанию себя как небинарной личности. Во время номера артист был одет в розовую короткую мини-юбку и цветочную накидку.