RM из BTS выпустил сингл и клип Come back to me

Певец RM, известный по участию в K-pop-группе BTS, представил новый англоязычный трек Come back to me (2024). Он войдет в грядущий сольный альбом айдола Right Place, Wrong Person, который увидит свет 24 мая.

© Звук

В клипе RM путешествует во времени, заглядывая в разные этапы своей жизни — от младенчества до становления родителем — как в комнаты одного большого дома.

Right Place, Wrong Person станет вторым сольным лонгплеем RM. Он будет состоять из 11 откровенных композиций о чувствах, которые переживает каждый.

Дебютная пластинка RM «Indigo» вышла в 2022 году. Сейчас артист, как и остальные участники BTS, находится в армии. Ожидается, что коллектив вернется на сцену в полном составе в 2025 году.

Ранее стало известно, что правительство Южной Кореи займется расследованием ситуации с агентством HYBE, с которым сотрудничают BTS. Компания обвиняется в саджеги — незаконной практике, при которой лейбл сам скупает альбомы артиста, чтобы улучшить его позиции в чартах. Отмечается, что в 2017 году представители HYBE заплатили шантажисту, знавшему о нелегальном маркетинге.