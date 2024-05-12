Киркоров признался, что увлекся татуировками

Филипп Киркоров в марте этого года похвастался, что сделал татуировку дракона на одной руке, а на пальцах другой набил слово KING. На спине певца теперь красуется огромное изображение самого себя с крыльями, а также фамильный герб с именами его детей и родителей. Спереди набита большая птица, похожая на феникса.

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Филипп признался, что новое увлечение связано с изменением мироощущения, пишут 7days.ru.

«Я так критиковал своих друзей, у которых были татуировки. Говорил им, что вы делаете, как с этим можно жить. Это же на всю жизнь. А потом в одночасье раз, и у меня изменилось сознание. Это в какой-то степени подвиг», - сказал исполнитель на шоу НТВ «Ты не поверишь!».

По словам Филиппа Бедросовича, украшать свое тело рисунками он планирует и впредь. Как оказалось, неделю назад он вновь посетил тату-мастера, и на его левой руке под надписью KING появилась роза.

«Это же символ любви. Роза – ее мне дарят на сцене. Когда берешь микрофон, и тут роза – это немножко романтично. Остановиться уже невозможно», - признался поп-король.

Ранее в одном из выпусков шоу «Маска» Киркоров удивил публику признанием, что у него в голове появился еще один вариант, как можно было бы назвать дочь Аллу-Викторию.