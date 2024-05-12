Объявлен победитель «Евровидения-2024»

Представитель Швейцарии Nemo с песней The Code победил в финале 68-го конкурса песни «Евровидение-2024», проходящем в субботу, 11 мая, в шведском Мальме. Трансляция шоу велась на официальном YouTube-канале конкурса.

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Победитель конкурса Немо Меттлер набрал 591 балл. На втором месте оказался исполнитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) из Хорватии с результатом в 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.

Ранее участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.