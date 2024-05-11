Названа причина дисквалификации фаворита «Евровидения»

Участника музыкального конкурса «Евровидение-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали за угрожающий жест в адрес оператора, которая снимала артиста без его согласия. Причину отстранения артиста от конкурса назвала телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия Нидерландов на «Евровидении».

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Инцидент произошел после выступления в прошлый четверг. Отмечается, что артиста снимали на камеру вопреки четким договоренностям.

«В тот момент Йост неоднократно повторил, что не хочет, чтобы его снимали», — говорится в сообщении.

Нидерланды оказались на грани вылета из Евровидения из-за драки

Ранее представители Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что в настоящий момент шведская полиция расследует жалобу, которая была подана участницей съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале «Евровидения» 9 мая. На время расследования организаторы приняли решение исключить артиста из конкурса.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие состоится в этом городе в третий раз.