Участницу «Евровидения» от Израиля внесли в базу «Миротворец»

Участницу «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.

Ее обвинили в участии в попытках легализации оккупации Крыма, незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении государственной границы Украины.

Помимо того, на сайте указывается, что певица участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Ранее актера Никиту Кологривого добавили в украинскую базу «Миротворец» из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России. Перед этим Кологривый поблагодарил российских военных в зоне специальной военной операции за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.