Волочкова сообщила, какой на самом деле у нее характер

Анастасия Волочкова завершила свой отдых на Мальдивах. На этот курорт бывшая прима Большого театра летает уже более десятка лет. В этот раз она отдыхала вместе с фотографом Еленой Галицыной.

Танцовщица выложила в микроблог ролик, снятый перед вылетом домой. Анастасия озвучила, что благодарна подруге за терпение, поскольку она - человек, трудный в общении, пишут 7days.ru.

«Какая ты хорошая, как мне хорошо, что мы вместе с тобой отдыхаем. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, Леночка, за то, что ты все это время меня вытерпела, мой несносный характер. Взрывной, взбалмошный, вот такой вот! Просто, как ураган. Но мы с тобой одинаковые, поэтому нам хорошо вместе», — сказала Волочкова.

В этот раз Анастасия Волочкова прилетала на Мальдивы не только отдыхать - она снимала клип. Во время съемок одной из сцен и случилась неприятность. Балерина позировала в кадре в платье ручной работы, которое было создано специально для нее ее подругой Еленой Голицыной. А когда балерина собиралась снять платье, его ветром унесло в океан.

Анастасия Волочкова попыталась спасти платье и прыгнула за ним в воду. Но не ожидала, что из-за прилива глубина увеличилась. На берег балерину вместе с платьем вытащила подруга.